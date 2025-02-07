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«Количество победителей растет». В Смольном прокомментировали слова Путина о результатах олимпиад

В Петербурге увеличивается число призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников: за пять лет их количество выросло со 151 человека в 2020 году до 213 в 2024-м. Об этом в пятницу, 7 февраля, Фонтанке сообщил городской комитет по образованию.

Как подчеркнули в ведомстве, Петербург занимает лидирующие позиции в области точных наук — олимпиадники города демонстрируют высокие результаты в этих дисциплинах. Так, более 20% дипломов Всероссийской олимпиады школьников по математике завоевали именно петербуржцы.

«Растет количество призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников. … Петербургские ребята участвуют и побеждают в большом количестве олимпиад не только всероссийского, но и международного уровня. Достаточно отметить, что четверо из шести победителей международной математической олимпиады 2024 года — петербуржцы», — добавили в сообщении.

Отмечается, что в Петербурге активно развивается система качественного школьного образования, которая способствует развитию у учащихся интереса к науке и исследовательской деятельности. С поддержкой ведущих университетов и компаний создаются специализированные классы: инженерные, Курчатовские, медицинские и естественно-научные.

Более 170 школ города оборудованы современными лабораториями, среди которых генетические, фармацевтические, а также лаборатории робототехники. Еще 430 общеобразовательных учреждений имеют лаборатории для проведения опытов по таким естественным наукам, как физика, химия и биология.

В рамках программы раннего инженерного образования город начинает внедрять соответствующее оборудование в детские сады и начальные школы. Также под управлением одной из лучших российских школ — Президентского физико-математического лицея № 239 — создается сеть математических кружков, которая охватит каждый район Петербурга.

«Вложенные сегодня усилия и средства в петербургскую школу обязательно дадут результат, “прорастут” незатихающим стремлением нынешних школьников к познанию, сделают возможным совершать настоящие “взрослые” открытия в науке и воплощать их в реальность», — заключили в комитете.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на результаты регионов на Всероссийской олимпиаде школьников и отметил, что победителей и призеров в Петербурге не так много. «43% победителей и призеров — это Москва, 14% — Московская область, 8% — Татарстан, и 7% — Петербург. Для Петербурга что-то действительно маловато. Но все равно четыре субъекта всего. Вот надо на это, конечно, обратить внимание. Что же, нам всех в Москву переводить, что ли, в школу?» — отметил глава государства.

образование