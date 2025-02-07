«Количество победителей растет». В Смольном прокомментировали слова Путина о результатах олимпиад

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на результаты регионов на Всероссийской олимпиаде школьников и отметил, что победителей и призеров в Петербурге не так много. «43% победителей и призеров — это Москва, 14% — Московская область, 8% — Татарстан, и 7% — Петербург. Для Петербурга что-то действительно маловато. Но все равно четыре субъекта всего. Вот надо на это, конечно, обратить внимание. Что же, нам всех в Москву переводить, что ли, в школу?» — отметил глава государства.