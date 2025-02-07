«Мама не поняла, что оконный механизм не сработал». СК раскрыл подробности гибели выпавшего из окна полуторагодовалого мальчика в Минске

В Следственном комитете раскрыли подробности гибели выпавшего из окна пятнадцатого этажа ребенка в Минске.
Ранее мы писали о том, что полуторогодовалый ребенок погиб, выпав с пятнадцатого этажа. Трагедия произошла, когда мама малыша вышла в соседнюю комнату.
Затем в Следственном комитете раскрыли подробности трагедии. Несчастный случай произошел днем 7 февраля, когда полуторагодовалый мальчик играл один.
Установлено, что в комнате, где был малыш, окно не было оснащено блокировочным механизмом. Для безопасности детей родители обычно снимали оконную ручку после закрытия.
В тот день мама тоже проветривала комнату, но, закрывая окно, не поняла, что после запирания механизм не сработал, а окно осталось открытым. В момент трагедии женщина вышла в другую комнату.
Идет следствие.
Еще милиция раскрыла подробности инцидента с пассажиром метро в Минске 7 февраля: «На рельсы упала 18-летняя девушка».
И мы писали, что завербованный спецслужбами Украины Вабищевич получили 23 года тюрьмы, его подельник Зиненко — 12 лет: «В ближайшем поезде было 358 пассажиров».