Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мама не поняла, что оконный механизм не сработал». СК раскрыл подробности гибели выпавшего из окна полуторагодовалого мальчика в Минске

СК сказал, почему 1,5-годовалый мальчик выпал с окна пятнадцатого этажа в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете раскрыли подробности гибели выпавшего из окна пятнадцатого этажа ребенка в Минске.

Ранее мы писали о том, что полуторогодовалый ребенок погиб, выпав с пятнадцатого этажа. Трагедия произошла, когда мама малыша вышла в соседнюю комнату.

Затем в Следственном комитете раскрыли подробности трагедии. Несчастный случай произошел днем 7 февраля, когда полуторагодовалый мальчик играл один.

Установлено, что в комнате, где был малыш, окно не было оснащено блокировочным механизмом. Для безопасности детей родители обычно снимали оконную ручку после закрытия.

В тот день мама тоже проветривала комнату, но, закрывая окно, не поняла, что после запирания механизм не сработал, а окно осталось открытым. В момент трагедии женщина вышла в другую комнату.

Идет следствие.

Еще милиция раскрыла подробности инцидента с пассажиром метро в Минске 7 февраля: «На рельсы упала 18-летняя девушка».

И мы писали, что завербованный спецслужбами Украины Вабищевич получили 23 года тюрьмы, его подельник Зиненко — 12 лет: «В ближайшем поезде было 358 пассажиров».