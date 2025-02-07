СНБО Украины назвал песню «Сигма бой» мягкой силой и пропагандой России

Песню российских исполнительниц Betsy и Марии Янковской «Сигма бой» назвали пропагандой РФ на Украине. Центр по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны страны разглядел в композиции «часть широкой информационной войны». Ранее с хитом призвали бороться в Европе, а Генпрокуратуру РФ просили проверить клип из-за танца школьниц. Автор песни назвал ее «вирусной и хорошо продуманной» и отверг все обвинения.
Критика на Украине и в Европе.
«Часть информационной войны» и «российская пропаганда» — так охарактеризовали на Украине завоевавшую популярность в сети песню исполнительниц Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Марии Янковской «Сигма бой».
«Россия уже давно использует музыку как инструмент “мягкой силы”, закрепляя через нее свои нарративы и культурное влияние», — заявили в СНБО Украины.
Там добавили, что композиция «размывает критическое отношение к российскому контенту и содействует его возвращению в мировое культурное пространство», а также «создает позитивный образ России у молодежи». Аналитики СНБО отметили, что песня завирусилась в TikTok, YouTube и Spotify.
В конце декабря против песни двух школьниц выступила немецкий политик и учительница, член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нэла Риль.
«Сигма бой» — это вирусная русская фраза, используемая в социальных сетях и передающая патриархальное и пророссийское мировоззрение. Она наиболее популярна среди подростков и является лишь одним из примеров российского проникновения в популярный дискурс через социальные сети", — заявила она во время заседания ЕП.
По мнению Риль, Россия «нацелилась» на юных украинцев «через телефоны» и с помощью этой песни хочет лишить их языка, музыки и «изменить их историю». Евродепутат призвала бороться с композицией и другими российскими «тонкими проникновениями и фальсификациями».
Что говорят в России.
Некоторые страны в «борьбе с русским миром» сошли с ума из-за песни «Сигма бой», заявила депутат Госдумы Ксения Горячева. Юные исполнительницы повторили успех группы «Тату», добавила она.
«Это феномен. Конечно, люди будут противиться тому, что русская молодая группа, девчонки 12−13 лет, более 40 млн прослушиваний за очень короткий срок, что весь TikTok взрывается оттого, что все повторяют этот танец, перепевают песню», — подчеркнула Горячева.
Новый хит не заслуживает повышенного внимания, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«Это не наша песня, если вы внимательно изучали вопрос. Это песня из американского фильма. Я не увидела глубокого смысла в словах песни, кроме телодвижений и яркой одежды», — высказалась она.
Обсуждающих трек парламентариев раскритиковала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«Сигма бой» уже всерьез обсуждают депутаты Госдумы, включая целых руководителей фракций. Будто других проблем в стране нет Такими темпами и до песни про бобра ведь дойдет", — написала она.
Активисты движения «Сорок сороков» обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить песню «Сигма бой» из-за танцев школьниц в клипе. По мнению общественников, девочки ведут себя в кадре слишком откровенно.
«Речь в целом идет об информации, которая направлена на раннюю сексуализацию детей. В клипе 12-летние девочки предстают в образе взрослых женщин легкого поведения, совершают соответствующие телодвижения бедрами и не только. То есть образ ребенка, малолетней девочки сексуализируется, что ведет к развращению нашей молодежи и детей», — объяснил директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов.
А вот депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за исполнительниц. Он заявил, что «наезжать на них неправильно», и призвал сделать «так, чтобы русская музыка звучала по всему миру».
Чем ответил продюсер.
«Сигма бой» — песня про отношения между девчонками и мальчишками, заявил в ответ на обвинения с Украины продюсер и автор хита Михаил Чертищев.
«Получается, что все, что у нас из России выстреливает, любой продукт, неважно какой, это уже, значит, средство пропаганды. Любая талантливая вещь, сделанная в России, это получается пропаганда по логике украинских вот этих “друзей”, — подчеркнул он.
Ранее Чертищев объяснил, что во время прослушивания песни «Сигма бой» возникает желание «прыгать вокруг костра».
«Такое первобытное племенное чувство — значит, у этого трека есть потенциал. Добиться этого трудно, над этим приходится много работать», — рассказал продюсер.
Михаил Ртищев написал ранее ставшие вирусными в Сети песни «Капибара» и «Симпл димпл».