СНБО Украины назвал песню «Сигма бой» мягкой силой и пропагандой России

Песню российских исполнительниц Betsy и Марии Янковской «Сигма бой» назвали пропагандой РФ на Украине. Центр по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны страны разглядел в композиции «часть широкой информационной войны». Ранее с хитом призвали бороться в Европе, а Генпрокуратуру РФ просили проверить клип из-за танца школьниц. Автор песни назвал ее «вирусной и хорошо продуманной» и отверг все обвинения.