Новая районная поликлиника в Качуге начнет работу в марте 2025 года

Новое здание Качугской районной поликлиники сдано в эксплуатацию. Планируется, что учреждение начнет принимать пациентов в марте текущего года. На строительство корпуса было направлено около 1,4 млрд рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.
Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену: 150 взрослых и 50 детей. Детская поликлиника, хирургическое отделение и стоматология расположены отдельными блоками. Во взрослой поликлинике готовы к работе кабинеты участковых терапевтов, кардиолога, онколога, отоларинголога, невролога и других специалистов. Учреждение оснащено аппаратами УЗИ, маммографии, рентгеном, оборудованием для эндоскопических исследований.
Продолжается оформление всех необходимых разрешительных документов.
Напомним, в Иркутске готовятся к комплексному ремонту на участке от улицы Академической до Геологов, 28. Его протяженность 900 метров. Для работ уже найден подрядчик.