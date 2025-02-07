Новая районная поликлиника в Качуге начнет работу в марте 2025 года

Новое здание Качугской районной поликлиники сдано в эксплуатацию. Планируется, что учреждение начнет принимать пациентов в марте текущего года. На строительство корпуса было направлено около 1,4 млрд рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.