Здание, где в Омске так и не открылся отель «Мариотт», продают за 250 млн

В Омске за 250 млн — по 21 368 рублей за квадратный метр — продается недостроенное здание у ТЦ «Миллениум». Соответствующее объявление появилось сегодня, 7 февраля, на сайте «Авито».
Судя по описанию и месту расположения объекта, речь идет о пристройке к ТЦ «Миллениум». Владелец последнего бизнесмен Вячеслав Авдошин планировал разместить там один из отелей сети «Мариотт». Однако стройку, по сообщению СМИ, несколько лет назад остановили по требованию Госстройнадзора.
Таких подробностей, впрочем, в объявлении не сообщается. В лаконичном сообщении говорится лишь о том, что в здании осталось достроить два этажа и вставать окна. По своему типу оно относится к бизнес-центру, там есть бесплатный паркинг и парковка.
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