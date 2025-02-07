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Здание, где в Омске так и не открылся отель «Мариотт», продают за 250 млн

Кроме того что никакого бизнеса там нет, здание еще и недостроено.

Источник: Комсомольская правда

В Омске за 250 млн — по 21 368 рублей за квадратный метр — продается недостроенное здание у ТЦ «Миллениум». Соответствующее объявление появилось сегодня, 7 февраля, на сайте «Авито».

Судя по описанию и месту расположения объекта, речь идет о пристройке к ТЦ «Миллениум». Владелец последнего бизнесмен Вячеслав Авдошин планировал разместить там один из отелей сети «Мариотт». Однако стройку, по сообщению СМИ, несколько лет назад остановили по требованию Госстройнадзора.

Таких подробностей, впрочем, в объявлении не сообщается. В лаконичном сообщении говорится лишь о том, что в здании осталось достроить два этажа и вставать окна. По своему типу оно относится к бизнес-центру, там есть бесплатный паркинг и парковка.

Ранее мы писали о том, что в Омске по частям распродается гостиничный комплекс «Камелот».