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Газовики Ростова-на-Дону взыскали с должников 1,1 млрд рублей

В 2024 году в Ростовской области должники заплатили за газ больше 1 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году в Ростовской области газовики через суд взыскали с должников около 1,1 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Как уточнили в ресурсоснабжающей организации, всего в прошлом году в отношении юрлиц подали 572 иска на 1,4 млрд рублей, а в отношении физлиц — 15,8 тысячи исков на 351,1 млн рублей.

В итоге суды поддержали 588 исков к юрлицам на 1,1 млрд рублей и 15 тысяч исков к физлицам на 295,1 млн рублей.

Работу с неплательщиками продолжают. Перед обращением в суд абонентов предварительно оповещают о наличии долга и ограничении газоснабжения.