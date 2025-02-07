В Госдуме рассказали, когда в РФ смогут сократить рабочую неделю

Законопроект предусматривает предоставление работникам и работодателям права выбирать продолжительность рабочей недели в 40 или 36 часов. При этом при уменьшении рабочего времени зарплата не уменьшится.
Парламентарий уточнила, что введение сокращенной рабочей недели в России сейчас — неприемлемый вариант. Часть компаний страны, обеспечивая работу ВПК, работает в круглосуточном режиме, то есть сотрудники выходят в три смены.
«Если мы сегодня скажем: “Давайте 36-часовую рабочую неделю вводить”, пусть на добровольных основах, кто из людей выберет восьмичасовую смену, притом что можно трудиться, допустим, семь часов?» — пояснила Бессараб RTVI.
По мнению депутата, в настоящее время неправильно предлагать работодателям даже на добровольной основе в экспериментальном порядке пробовать сократить продолжительность рабочей недели. Следует дождаться окончания спецоперации.
«Вместе с тем, после нашей победы, я считаю, что такую инициативу необходимо вносить, и буду это делать. Надеюсь, что она пройдет и получит положительные отзывы», — сказала Бессараб.
Для кого 36-часовая рабочая неделя — уже реальность
Светлана Бессараб уточнила, что первоначально работу в 36-часовом режиме в неделю следует вводить в качестве эксперимента по желанию работодателей.
Она отметила, что многие компании еще в период пандемии смогли убедиться, что при сокращении рабочего времени производительность труда может сохраняться на высоком уровне. «Более того, люди стараются более интенсивно поработать в течение недели, чтобы в пятницу уйти после полудня, к примеру», — приводит ее слова ТАСС.
Официально 36-часовой рабочий день уже действует в России для женщин, работающих в сельской местности. Сокращенная неделя для этой категории работников закреплена в Трудовом кодексе с 2017 года. Опыт показывает, что работницы успевают выполнить норму, даже если работают на четыре часа в неделю меньше, чем мужчины или женщины в городах.
Бессараб подчеркнула, что при рассмотрении законопроекта о сокращенной рабочей неделе в Госдуме будут принимать во внимание опыт других стран. Депутат напомнила, что во Франции уже введена 35-часовая рабочая неделя, а в Нидерландах — 32-часовая.
Четырехдневка в перспективе
Светлана Бессараб уверена, что в России в будущем введут четырехдневную рабочую неделю, но при условии, что на предприятиях и в организациях будут применять роботизацию, цифровизацию производства.
Оценивая опыт Германии, которая стремится перейти на «четырехдневку», депутат выразила сомнения, что в ФРГ удастся реализовать эту задачу в полной мере в скором времени.
«Германия не сможет этого сделать, потому что у них тоже есть проблема с трудовыми ресурсами, и это приведет к удорожанию себестоимости продукции», — объяснила она.
Бессараб добавила, что сейчас введение сокращенной рабочей недели может казаться нереальной, фантастической идеей, но «прогресс не остановить».