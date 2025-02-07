В Госдуме рассказали, когда в РФ смогут сократить рабочую неделю

Официально 36-часовой рабочий день уже действует в России для женщин, работающих в сельской местности. Сокращенная неделя для этой категории работников закреплена в Трудовом кодексе с 2017 года. Опыт показывает, что работницы успевают выполнить норму, даже если работают на четыре часа в неделю меньше, чем мужчины или женщины в городах.