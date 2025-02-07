МАРТ предложил запретить продажу «сексуальных товаров» некоторым белорусам

Кроме того, при дистанционной продаже определяется, что информация о продукции сексуального назначения будет предоставляться покупателю с указанием сведений о размерах, технических характеристиках, материале и особенностях использования в объеме, который необходим для выбора и приобретения, но без демонстрации ее изображений.