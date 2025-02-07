МАРТ предложил запретить продажу «сексуальных товаров» некоторым белорусам

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предложило обсудить изменение правил продажи продукции сексуального назначения, сообщает БелТА.
Речь идет о корректировке правил продажи и правил дистанционной торговли «сексуальными товарами». Соответствующий проект постановления Совмина вынесен на общественное обсуждение.
В документе предусматривается ряд корректировок. Например, предлагается установить запрет на реализацию продукции сексуального назначения несовершеннолетним, которые не достигли возрастной категории, для которой допустимо распространение такой продукции.
Кроме того, при дистанционной продаже определяется, что информация о продукции сексуального назначения будет предоставляться покупателю с указанием сведений о размерах, технических характеристиках, материале и особенностях использования в объеме, который необходим для выбора и приобретения, но без демонстрации ее изображений.
Замечания и предложения по проекту постановления белорусы могут высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 7 по 17 февраля 2025 года.
Тем временем Минсельхозпрод изменил цены на мясо и молочную продукцию на экспорт.