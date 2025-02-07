Вячеслав Федорищев объявил о закрытии НОЦ «мирового уровня» «Инженерия будущего»

Работа созданной в 2019 году «Инженерии будущего» была фактически прекращена в мае 2024 года после ареста ее руководителя Ольги Михеевой. В отношении приближенной к бывшему губернатору чиновницы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Она помещена под домашний арест.