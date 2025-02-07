Белоруска Соболенко узнала соперниц в Дохе, где она может забрать титул Свентек

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко узнала, с кем она сыграет на старте турнира WTA-1000 в Дохе, который начнется 9 февраля.
7 февраля в Дохе состоялась жеребьевка турнира. Арина Соболенко, имеющая первый номер посева, первый круг пропустит, а во втором встретится с победительницей поединка Эммой Радукану (56-я, Великобритания) — Екатерина Александрова (25-я, Россия).
На прошедшем Australian Open-2025 Эмма обыграла Екатерину в первом круге (7:6, 7:6). Но в третьем круге Радукану была разгромлена Свентек — 1:6, 0:6.
Александрова, после неудачи в Мельбурне, выиграла турнир WTA-500 в Линце, победив в финале украинку Ястремскую.
Соболенко, напомним, проиграла в Мельбурне в финале и две недели готовилась к турниру в Дохе.
Кстати, в столице Катара собрались почти все сильнейшие теннисистки, за исключением Мэдисон Киз. Более того, здесь представлены 37 из 40 лучших.
Трехкратная действующая чемпионка, вторая ракетка полька Ига Свентек, попытается продлить свою победную серию. В свою очередь Арина Соболенко попытается вернуть себе титул, завоеванный в 2020 году. Финал состоится 15 февраля. Чемпионка получит 1000 очков и 597 тысяч долларов призовыми.
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