Находящегося в федеральном розыске иностранца задержали в аэропорту Уфы

В Уфе задержали иностранца, которого объявили в международный розыск. Мужчина хотел незаконно пересечь границу.
Как рассказали пограничном управлении, 37-летний пассажир был снят с рейса Самарканд — Уфа. Его подозревают в сбыте наркотических средств и психотропных веществ в значительном размере. Чтобы пересечь границу, иностранец подделал свои личные данные.
Сейчас мужчину передали полиции.
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