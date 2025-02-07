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Находящегося в федеральном розыске иностранца задержали в аэропорту Уфы

Чтобы попасть на территорию России, мужчина изменил свои паспортные данные.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали иностранца, которого объявили в международный розыск. Мужчина хотел незаконно пересечь границу.

Как рассказали пограничном управлении, 37-летний пассажир был снят с рейса Самарканд — Уфа. Его подозревают в сбыте наркотических средств и психотропных веществ в значительном размере. Чтобы пересечь границу, иностранец подделал свои личные данные.

Сейчас мужчину передали полиции.

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