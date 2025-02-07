В Беларуси крупный импортер шин завышал цены через подставную фирму в Польше

В Беларуси крупный импортер шин и дисков причинил государству ущерб в 360 тысяч белорусский рублей, используя при поставках посредническую схему из Польши, сообщает БелТА.
Так, брестские правоохранители пресекли противоправную деятельность белорусского ООО — одного из крупнейших импортеров шин и дисков для авто. Глава фирмы, чтобы минимизировать налоги в цепочке между поставщиками шин и белорусской компанией искусственно включил необоснованного посредника — подконтрольную фирму в Польше.
По документам получалось, что шины якобы покупал польский субъект, поставляя их затем на фирму в Беларусь, прибавляя к цене производителя существенную надбавку. Но на самом деле все вопросы покупки шин решали работники белорусской компании. Да и шины напрямую доставляли от поставщиков на склад в Беларуси. Таким образом польского субъекта просто использовали, чтобы искусственно завышать затраты белорусской компании, что учитывалось при налогообложении.
Незаконными финансовыми схемами государству причинен ущерб в размере 360 тысяч белорусских рублей. Его уже возместили в полном объеме.
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