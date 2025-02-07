В Беларуси крупный импортер шин завышал цены через подставную фирму в Польше

По документам получалось, что шины якобы покупал польский субъект, поставляя их затем на фирму в Беларусь, прибавляя к цене производителя существенную надбавку. Но на самом деле все вопросы покупки шин решали работники белорусской компании. Да и шины напрямую доставляли от поставщиков на склад в Беларуси. Таким образом польского субъекта просто использовали, чтобы искусственно завышать затраты белорусской компании, что учитывалось при налогообложении.