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В Беларуси крупный импортер шин завышал цены через подставную фирму в Польше

Белорусский импортер шин причинил ущерб в 360 тысяч рублей, используя польскую подставную фирму.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси крупный импортер шин и дисков причинил государству ущерб в 360 тысяч белорусский рублей, используя при поставках посредническую схему из Польши, сообщает БелТА.

Так, брестские правоохранители пресекли противоправную деятельность белорусского ООО — одного из крупнейших импортеров шин и дисков для авто. Глава фирмы, чтобы минимизировать налоги в цепочке между поставщиками шин и белорусской компанией искусственно включил необоснованного посредника — подконтрольную фирму в Польше.

По документам получалось, что шины якобы покупал польский субъект, поставляя их затем на фирму в Беларусь, прибавляя к цене производителя существенную надбавку. Но на самом деле все вопросы покупки шин решали работники белорусской компании. Да и шины напрямую доставляли от поставщиков на склад в Беларуси. Таким образом польского субъекта просто использовали, чтобы искусственно завышать затраты белорусской компании, что учитывалось при налогообложении.

Незаконными финансовыми схемами государству причинен ущерб в размере 360 тысяч белорусских рублей. Его уже возместили в полном объеме.

Должностных лиц общества будут судить за уклонение от уплаты налогов.

Тем временем МАРТ предложил запретить продажу «сексуальных товаров» некоторым белорусам.

А Минсельхозпрод изменил цены на мясо и молочную продукцию на экспорт.