У прокурора Омской области стало на одного заместителя меньше

На сайте прокуратуры Омской области появились изменения в разделе «Руководство». У главного прокурора региона Алексея Афанасьева стало на одного заместителя меньше — с сайта удалена информация о теперь уже бывшем заместителе Дмитрии Егорове.
Напомним, он был назначен на этот пост в марте 2022 года. Егоров приехал в Омск из Нижегородской области. На тот момент ему было всего 34 года, однако Дмитрий Егоров быстро продвинулся по карьерной лестнице.
По информации «Коммерческих вестей», он продолжит службу в прокуратуре республики Крым, что означает новый виток в карьере.