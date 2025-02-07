В Ташкенте показали первый узбекский мюзикл

«Когда однажды я оказался в Америке, в Нью-Йорке, я увидел спектакль Фрэнка Синатры, и это меня зажгло. Я приехал в Ташкент и стал думать, что нам нужно сделать что-то такое. Я смог соединить великого певца Азии с великим певцом Европы и Америки в одном проекте», — рассказал Бабаев.