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Задержка пригородных поездов наблюдается вечером 7 февраля на Ленинградском направлении

Поезда задерживаются по техническим причинам.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 7 февраля на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги стали задерживаться поезда. Произошло это по техническим причинам. Задержка составляет не более 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

— В настоящее время по техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда, в том числе МЦД-3, Ленинградского направления ОЖД в сторону станции Москва Ленинградский вокзал, — уточнили в пресс-службе.

Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы сократить время задержки поездов.

Узнать информацию о фактическом движении поездов пассажиры могут в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что сверхпрочные лобовые стекла установят в поездах метро Северной столицы. Они смогут выдержать удар предмета весом полкилограмма на скорости 180 километров в час.