Задержка пригородных поездов наблюдается вечером 7 февраля на Ленинградском направлении

Вечером 7 февраля на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги стали задерживаться поезда. Произошло это по техническим причинам. Задержка составляет не более 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.
— В настоящее время по техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда, в том числе МЦД-3, Ленинградского направления ОЖД в сторону станции Москва Ленинградский вокзал, — уточнили в пресс-службе.
Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы сократить время задержки поездов.
Узнать информацию о фактическом движении поездов пассажиры могут в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что сверхпрочные лобовые стекла установят в поездах метро Северной столицы. Они смогут выдержать удар предмета весом полкилограмма на скорости 180 километров в час.