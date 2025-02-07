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В Калининграде открыли детскую космическую площадку

Новая площадка оборудована в парке имени Юрия Гагарина.

Источник: Правительство Калининградской области

В преддверии Дня российской науки и технологий в парке имени Юрия Гагарина 7 февраля состоялась церемония открытия новой детской площадки с космической тематикой.

Площадка оборудована игровыми комплексами «Солнечная система», «Планета», «Волна», канатной дорогой, качелями, гироскопом, центрифугой и другими элементами.

Ранее территория парка на улице Киевской победила во Всероссийском голосовании по выбору территории для благоустройства в 2023 году.

Уникальное общественное пространство создано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Благоустройство общественных пространств продолжится в 2025 году в рамках нового президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В текущем году в Калининграде планируется благоустроить ещё четыре общественные зоны — в том числе территории, прилегающей к озеру Пеньковому.