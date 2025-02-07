Главные новости недели с 3 по 7 февраля 2025 года

Сирия сохранит военные базы РФ в Тартусе и Хмеймиме, если это будет соответствовать ее интересам, заявил министр обороны переходного правительства Мурхаф Абу Касра. Он отметил, что отношения с Россией улучшились и «в политике вечных врагов не бывает».