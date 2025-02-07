Главные новости недели с 3 по 7 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 3 по 7 февраля 2025 года.
Назначен новый глава «Роскосмоса»
Юрий Борисов освобожден от должности главы «Роскосмоса», его место занял Дмитрий Баканов. Кремль объяснил отставку Борисова кадровой ротацией.
Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР
Российские войска установили контроль над Дзержинском в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, за последнюю неделю группировка «Центр» также заняла Крымское, Барановку и Дружбу, а группировка «Запад» освободила Новомлынск в Харьковской области.
В Сирии назвали условия сохранения российских военных баз
Сирия сохранит военные базы РФ в Тартусе и Хмеймиме, если это будет соответствовать ее интересам, заявил министр обороны переходного правительства Мурхаф Абу Касра. Он отметил, что отношения с Россией улучшились и «в политике вечных врагов не бывает».
Россия вернула из украинского плена 150 военных
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150», сообщили в Минобороны РФ. Гуманитарное посредничество при возвращении бойцов оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Взрыв произошел в ЖК «Алые паруса» в Москве
В холле ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы 3 февраля произошел взрыв. Погибли глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян и его охранник. 7 февраля Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.