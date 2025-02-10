Кроссворд на 10 февраля 2025

1. Договор «О мире и любви» с Византийской империей 860 года — самый ранний из известных договорно-правовых актов России. Он не только способствовал сближению с Византией и принятию христианства на Руси, но и впервые обеспечил стране международное признание, выведя ее на дипломатическую арену.