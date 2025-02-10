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Кроссворд на 10 февраля 2025

10 февраля, в День дипломатического работника, предлагаем вспомнить вам о важной роли дипломатии в поддержании мира и международного сотрудничества. Проверьте свои знания об истории российской дипломатии, известных дипломатах и международных отношениях, разгадав наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Интересные факты о дипломатии:

1. Договор «О мире и любви» с Византийской империей 860 года — самый ранний из известных договорно-правовых актов России. Он не только способствовал сближению с Византией и принятию христианства на Руси, но и впервые обеспечил стране международное признание, выведя ее на дипломатическую арену.

2. За почти 500 лет существования российское внешнеполитическое ведомство сменило 54 руководителя. Самый длительный срок на посту — 40 лет (с 1816 по 1856 год) — занимал Карл Васильевич Нессельроде. Самый короткий срок — два месяца (март-май 1917 года) — принадлежал министру иностранных дел Временного правительства Павлу Николаевичу Милюкову.

3. День дипломатического работника был учрежден в 2002 году указом Президента России Владимира Путина. Дата 10 февраля связана с первым упоминанием Посольского приказа, предшественника современного МИД, в 1549 году.