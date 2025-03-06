Экология будущего: эксперты о причинах и последствиях изменения климата

К чему могут привести изменения климата
Перемены климата сложно не заметить. Где-то зимы стали менее морозными, где-то выпадает больше осадков, а где-то, наоборот, чаще встречается засуха. Изменений стало так много, что совершенно ясно — их появление не случайность, исследования ученых-климатологов это подтверждают. О причинах таких перемен споры ведутся давно, но версия о том, что в этом «виновен» человек, звучит чаще других.
Имеющиеся на настоящий момент научные данные указывают именно на антропогенную, то есть вызванную человеком, деятельность как на основную движущую силу изменения климата.
Модели, которые разрабатываются учеными, уже учитывают все известные нам природные элементы климатической системы, например, извержения вулканов, облачность, колебания солнечной активности. Но только с учетом сжигания ископаемого топлива — главного источника парниковых газов — эти модели показывают картину, близкую к реальному положению дел.
На то, что углекислого газа, имеющего антропогенное происхождение, в атмосфере становится больше, указывают и результаты измерений, проводимых на климатических станциях, поясняют они. Доля изотопов углерода, присутствующих в ископаемом топливе в характерном соотношении, возрастает, а тех изотопов, которых нет в нефти и угле, в атмосфере становится меньше.
«В ближайшие десятилетия мы будем наблюдать рост средних температур, повышение уровня океана и учащение природных катастроф, включая пожары, засухи, наводнения и ураганы. Из-за этого всего некоторые виды животных и растений исчезнут, станет сложнее выращивать урожай, а многим людям придется искать новое место для жизни. Решение — срочно снижать выбросы парниковых газов и адаптироваться к новым условиям», — отмечают эксперты ФГБУ «ИГКЭ».
Появилась тенденция к учащению экстремальных климатических явлений. Наблюдается рост средних и крайних температур, меняется режим осадков. Увеличивается риск засух в засушливых регионах и вероятность осадков во влажных.
«Тают ледники, поднимается уровень мирового океана, разрушаются берега, меняется кислотность воды в океане. В больших количествах гибнут и навсегда исчезают растения и животные. Эти изменения происходят сейчас или уже произошли, в ближайшем будущем их станет гораздо больше», — дополняет Попов.
Изменение климата: есть ли польза для человечества
Дина Сорокина и Анастасия Пожидаева говорят, что определенные положительные моменты в этом необратимом процессе возможны. Например, климат в некоторых регионах становится более благоприятным и для жизни, и для ведения сельского хозяйства.
«Однако надо помнить, что нужна не только оптимальная температура, но и подходящая влажность, плодородие почв и другие условия, которые необязательно будут совпадать. Но шанс на это есть, особенно в России», — обращают внимание они.
Повышение температуры воздуха, таяние ледников и участков, покрытых вечной мерзлотой, может обернуться переменами для российской Арктики. Ожидается, что к концу века в этом регионе появится больше возможностей для сельского хозяйства. Площадей, пригодных для этого, станет больше на миллионы квадратных километров. Впрочем, несмотря на грядущие перемены, ждать от арктических угодий такой же урожайности и плодородности, как от центральных российских регионов, не стоит.
Новые сельскохозяйственные возможности будут ограничены условиями северного рельефа и качеством почв, которые, несомненно, будут изменяться вслед за климатом. Но волшебства в природе не происходит, поэтому кардинальных изменений в свойствах почв в ближайшие 60−70 лет не будет. Наибольший прирост площадей, пригодных для ведения сельского хозяйства, можно ожидать в Якутии, Архангельской области и Коми. Гораздо меньше поменяется климат в Магаданской и Мурманской областях, а также на Чукотке.
Изменения коснутся не только сельского хозяйства. Так, добывать и вывозить полезные ископаемые станет проще. Многие месторождения, ранее считавшиеся недоступными для эксплуатации, станут пригодны для разработки.
Федоров добавляет, что изменение климата станет вызовом для управления водными ресурсами, по запасам которых Россия уступает лишь Бразилии. «Потребуются инновации в области технологий водоснабжения и водоподготовки, в том числе новые технологии опреснения и рециркуляции воды. Они нужны, чтобы обеспечить устойчивое водоснабжение в российских регионах в условиях изменения климата», — резюмирует он.
Ученые Института глобального климата и экологии подчеркивают, что воспользоваться возможными «бонусами», связанными с изменением климата, можно будет лишь в том случае, если перемены будут спрогнозированы заранее. Поэтому активные действия, касающиеся смены привычных технологий, обучения специалистов и многого другого, надо заранее планировать и продумывать.
Можно ли остановить глобальное потепление
«В климатической системе Земли существуют механизмы положительных обратных связей, которые усиливают изначальные изменения. Например, снег и лед, обладая высокой отражающей способностью, уменьшают количество солнечного тепла, которое поглощает Земля. В условиях, когда из-за изменения климата ледники и снежный покров тают, поглощение тепла возрастает за счет более темных воды и почвы. Это усиливает потепление и еще сильнее ускоряет дальнейшее таяние льда», — говорят Дина Сорокина и Анастасия Пожидаева.
«Скорее всего, обратить вспять то, что уже происходит, невозможно, но попробовать снизить масштаб катастрофы еще в наших силах. Для этого надо не только адаптироваться к последствиям изменения климата, но и снижать концентрацию парниковых газов в атмосфере», — заключают в ФГБУ «ИГКЭ». Никита Попов добавляет, что инерция климатической системы огромна.
Выбор источников энергии в условиях изменения климата
Изучением альтернативных источников энергии ученые и энтузиасты занимаются достаточно активно. Если ветер с солнцем уже удалось «приручить», то многие другие варианты звучат пока достаточно экзотично.
«Развитие возобновляемых источников энергии — ключевой элемент снижения климатических изменений. Такие источники снижают необходимость в новых пищевых стратегиях и изменении экосистем в целом. Кроме того, использование возобновляемой энергии уменьшает выбросы углерода, причем не только при генерации энергии, но и при производстве установок», — поясняют в ФГБУ «ИГКЭ».
Солнечная и ветровая энергия, вероятно, станут главными игроками в мире с низким уровнем углерода, особенно в сочетании с инновациями в хранении энергии и интеллектуальными энергетическими системами, считают эксперты. Целесообразно выбирать не какой-то один возобновляемый источник энергии, а рассчитывать на их комбинацию, учитывая особенности региона и имеющиеся ресурсы.
«Для того, чтобы понять, на что делать ставку, а в развитие чего вкладываться нецелесообразно, надо провести сложные расчеты и проанализировать реальные прецеденты массового внедрения таких источников», — дополняет Никита Попов.
Как будет меняться транспорт: откажется ли мы от автомобилей
В настоящее время наблюдается тренд на электромобилизацию. Большинство крупных автомобильных корпораций расширяют свою экспансию и выходят на новые для себя рынки. Из инновационной разработки, которую мы видели в фантастических фильмах, электромобили постепенно становятся одним из видов транспорта.
Пока о полном переходе на электротранспорт речь все же не идет, так как производить такие автомобили достаточно дорого. Хотя уже сейчас становится ясно, что это не просто машины для мегаполисов, а автомобили, которые могут работать даже в суровых климатических условиях — зимой в Канаде или в жару в Катаре. Электромобили компенсируют свой углеродный долг при дальнейшей эксплуатации — в перспективе они становятся «чище», прогнозируют ученые Института глобального климата и экологии.
Перемены должны произойти и в других областях промышленности. Ведь влияние на климат оказывает любой другой сектор экономики. Для того, чтобы стать экологичнее, производственные процессы должны перестраиваться. Необходимо внедрение концепций цикличной экономики, где материалы используются повторно и перерабатываются. Важно использовать энергоэффективные технологии и оборудование, разрабатывать программы по минимизации отходов, использовать экологически чистые материалы.
Утилизация отходов — свой вклад может сделать каждый
Утилизация отходов действительно становится все более важным аспектом устойчивого развития и управления ресурсами. Правительства и международные организации вводят нормы и законы, направленные на сокращение отходов и стимулирование переработки, что способствует развитию отрасли. Поэтому тренды, связанные с переработкой и вторичным использованием отходов, будут оставаться популярными.
Что касается раздельного сбора мусора, то это действительно важный шаг, который каждый может сделать для улучшения ситуации с отходами. Это снижает объем отходов, направляющийся на свалки, а использование вторичного сырья удешевляет производство новых товаров. Кроме того, раздельный сбор мусора способствует повышению осведомленности населения об экологии и важности устойчивого потребления.
Станет ли потребление более экологичным
Однозначного ответа на этот вопрос нет. С одной стороны, сегодня человечество потребляет ресурсы в беспрецедентных масштабах. С другой — осознанный образ жизни постепенно входит в моду, и его целевая аудитория расширяется.
«Будущее экологичного потребления будет зависеть от спроса и от готовности экономики адаптироваться к этому тренду. Делая выбор в пользу одних товаров и отказываясь от других, можно дать сигнал производителю о неэкологичности его продукции», — уверены эксперты Института глобального климата и экологии.
Рассказывая о сортировке мусора, экологических катастрофах, вариантах повторного использования и многих других моментах, можно заинтересовать окружающих, сделать проблему более заметной, а потому — более значимой.
Дина Сорокина и Анастасия Пожидаева, младшие научные сотрудники Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля,
Никита Попов, научный сотрудник Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля,
Дмитрий Федоров, директор АНО «Зеленая цивилизация», кандидат биологических наук
Автор: Ксения Скрыпник
Редактор: Диана Потапова