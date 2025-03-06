Экология будущего: эксперты о причинах и последствиях изменения климата

Пока о полном переходе на электротранспорт речь все же не идет, так как производить такие автомобили достаточно дорого. Хотя уже сейчас становится ясно, что это не просто машины для мегаполисов, а автомобили, которые могут работать даже в суровых климатических условиях — зимой в Канаде или в жару в Катаре. Электромобили компенсируют свой углеродный долг при дальнейшей эксплуатации — в перспективе они становятся «чище», прогнозируют ученые Института глобального климата и экологии.