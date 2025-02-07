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На Финляндском вокзале воссоздали прибытие первого поезда после прорыва блокады Ленинграда

На Финляндском вокзале собрались петербуржцы, чтобы на какое-то время заглянуть в прошлое. Здесь воссоздали события 1943 года, когда впервые после прорыва блокады в Ленинград прибыл поезд с продовольствием. Об этом сообщает 7 февраля пресс-служба Октябрьской железной дороги.

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В честь 82-й годовщины со дня прибытия первого поезда в осажденный город была организована театрализованная реконструкция. Блокадный поезд подъехал к перрону и встретил наблюдающих красной звездой, виднеющейся спереди, и надписью «Боевой привет шлет Родина героическому Ленинградцу!». Пока актеры в форме солдат кричали: «Ура!», к ним навстречу бежали люди с объятиями и красными гвоздиками.

«Для нас большая честь в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год железнодорожной славы в РЖД реконструировать встречу железнодорожного состава, ставшего символом стойкости и несокрушимости Ленинграда», — подчеркнул начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Отмечается, что ретро-поезд, который использовали для исторической реконструкции, включал в себя паровоз, вагоны-теплушки начала XX века и пассажирские вагоны 1930-х годов, в которых находились участники мероприятия. Во время Великой Отечественной войны такие вагоны использовались для воинских перевозок.