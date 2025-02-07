На Финляндском вокзале воссоздали прибытие первого поезда после прорыва блокады Ленинграда

На Финляндском вокзале собрались петербуржцы, чтобы на какое-то время заглянуть в прошлое. Здесь воссоздали события 1943 года, когда впервые после прорыва блокады в Ленинград прибыл поезд с продовольствием. Об этом сообщает 7 февраля пресс-служба Октябрьской железной дороги.