Какой будет погода в Казахстане 8 февраля

На севере, юге, в центре страны с прохождением фронтальных разделов прогнозируется небольшой снег. По Казахстану ожидается туман, усиление ветра, на северо-западе, в центре — низовая метель, на юге — гололед.
В Абайской области без осадков. На севере, юге, в центре области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 22−27, на юге области 12−17, на востоке области 33 мороза, днем 14−19, на юге области 4−9 мороза.
В Акмолинской области на севере, востоке небольшой снег, поземок, туман. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на западе, севере области 15, днем 10−15, на западе, севере области 7 мороза.
В Актюбинской области без осадков. на севере, востоке, в центре и низовая метель. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, востоке, в центре области порывы 15−20, в Мугалжарском районе временами порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на востоке области 20, днем 5−10 мороза.
В Алматинской области без осадков. На юге, в горных районах области туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на севере, в горных районах области 12−17 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза.
В Атырауской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, днем 2−7 мороза.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. На севере, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 25−30, на севере области 34, на востоке области в горных районах 18 мороза, днем 15−20, на востоке области в горных районах 5−10 мороза.
В Жамбылской области В горных районах снег. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области 15−20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на севере, в горных районах области 11−16 мороза, днем 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 2−7 мороза.
В Жетысуской области без осадков. Ветер восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, в центре, горных районах области 17−22 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на юге 5 тепла, на востоке, в горных районах области 8−13 мороза.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на западе области 9 мороза, днем 2−7 мороза.
В Карагандинской области без осадков. На севере, юге области низовая метель. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, на севере, востоке области 28, на юге области 15 мороза, днем 9−14, на севере, востоке области 17 мороза.
В Костанайской области без осадков. На юге области низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на юге, востоке области 19, днем 7−12, на юге области 15 мороза.
В Кызылординской области днем на юге небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северный, северо-восточный 9−14, на севере, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 9 мороза, днем 1−6 мороза, на юге области 2 тепла.
В Мангистауской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на северо-востоке, юге области 13−18 мороза, днем 1−6, на северо-востоке области 9 мороза.
В Павлодарской области без осадков. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 23, днем 7−12, на востоке области 15 мороза.
В Северо-Казахстанской области без осадков. На западе, севере области туман. Ветер северный с переходом на западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на западе области 10, днем 7−12 мороза.
В Туркестанской области утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах области дождь. На юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 8−13, на севере, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере области 5−10 мороза, днем 10−15, на севере области 0−5 тепла.
В Улытауской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на востоке области 23, днем 7−12 мороза.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер северо- восточный 9−14, ночью порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 19−21, днем 11−13 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 2−4 тепла.
Шымкент: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер восточный, юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 2−4, днем 11−13 тепла.