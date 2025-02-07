Какой будет погода в Казахстане 8 февраля

В Жамбылской области В горных районах снег. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области 15−20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на севере, в горных районах области 11−16 мороза, днем 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 2−7 мороза.