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На выходных в Ростове напишут первый всероссийский диктант «Наука во имя Победы»

Диктант «Наука во имя Победы» проведут на площадке музея в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

На выходных жители Ростовской области станут участниками первого всероссийского научного диктанта «Наука во имя Победы», сообщают власти региона.

Основным местом проведения мероприятия станет площадка экспозиции национального центра «Россия» в музее «Россия — моя история» (Ростов-на-Дону, Шолохова, 31И). Также в онлайн-режиме тест напишут студенты ЮФУ, РГЭУ (РИНХ), РАНХиГС, РГУПС и других вузов.

— Это масштабная просветительская акция для всех желающих, посвященная Дню науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Задача — расширить знания участников диктанта об открытиях и разработках советских ученых, об их значимом вкладе в Великую Победу, — рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Также посетители центра смогут узнать о достижениях ведущих донских вузов, побывать на кинолекциях, увидеть три документальных фильма, а также посетить интерактивную выставку о 40 русских и советских ученых-первооткрывателях. Координировать работу выставки будут юные участники «Движения первых».