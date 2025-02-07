На выходных в Ростове напишут первый всероссийский диктант «Наука во имя Победы»

— Это масштабная просветительская акция для всех желающих, посвященная Дню науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Задача — расширить знания участников диктанта об открытиях и разработках советских ученых, об их значимом вкладе в Великую Победу, — рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.