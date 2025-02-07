На выходных в Ростове напишут первый всероссийский диктант «Наука во имя Победы»

На выходных жители Ростовской области станут участниками первого всероссийского научного диктанта «Наука во имя Победы», сообщают власти региона.
Основным местом проведения мероприятия станет площадка экспозиции национального центра «Россия» в музее «Россия — моя история» (Ростов-на-Дону, Шолохова, 31И). Также в онлайн-режиме тест напишут студенты ЮФУ, РГЭУ (РИНХ), РАНХиГС, РГУПС и других вузов.
— Это масштабная просветительская акция для всех желающих, посвященная Дню науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Задача — расширить знания участников диктанта об открытиях и разработках советских ученых, об их значимом вкладе в Великую Победу, — рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
Также посетители центра смогут узнать о достижениях ведущих донских вузов, побывать на кинолекциях, увидеть три документальных фильма, а также посетить интерактивную выставку о 40 русских и советских ученых-первооткрывателях. Координировать работу выставки будут юные участники «Движения первых».