В Барановичах бухгалтера дважды судили за кражу и проигрыш почти миллиона рублей, пишет издание «Наш край».
В сообщении сказано, что в июне 2024 года в Барановичах суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о хищении путем модификации компьютерной информации и мошенничестве в отношении 28-летней местной жительницы, которая работала бухгалтером частной фирмы,
Говорится, что женщина похитила и проиграла более 484 тысяч рублей. Кроме того, у знакомых она одолжила 13 тысяч рублей, которые проиграла в казино. Фигурантку приговорили к шести годам лишения свободы со штрафом в размере 100 базовых величин, или 4200 рублей (по состоянию на 7 февраля 2025 года).
Позднее выяснилось, что это далеко не вся сумма, которую бухгалтер похитила и проиграла в онлайн-казино. Дополнительно удалось установить кражу еще примерно 460 тысяч рублей, которые также ушли на виртуальные ставки.
— Бухгалтер неоднократно вносила подложные сведения о перечислении денег в качестве предоплаты за оказанные услуги, предоплаты за оказание консультаций, оплаты товаров и страховых взносов, а также оплаты за бухгалтерские услуги, — пояснил старший помощник Барановичского межрайонного прокурора Александр Ярошевич.
Он добавил, что женщина полностью признала свою вину. По его словам, суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет со штрафом в 50 базовых величин, или 2100 рублей и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
— По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, обвиняемой окончательно назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом 100 базовых величин, — пояснил Ярошевич.
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