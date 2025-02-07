В Барановичах бухгалтера дважды судили за кражу и проигрыш почти миллиона рублей

Говорится, что женщина похитила и проиграла более 484 тысяч рублей. Кроме того, у знакомых она одолжила 13 тысяч рублей, которые проиграла в казино. Фигурантку приговорили к шести годам лишения свободы со штрафом в размере 100 базовых величин, или 4200 рублей (по состоянию на 7 февраля 2025 года).