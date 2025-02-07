Time представил обложку с Маском в кресле президента

«Ни одно частное лицо, тем более то, чьи состояние и бизнес-сеть подпадают под непосредственный надзор федеральных властей, не обладало такой властью над аппаратом американского правительства. Пока что Маск, похоже, не подотчетен никому, кроме президента Трампа», — говорится в материале.