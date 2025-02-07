В некоторых районах Башкирии дорожники начали ямочный ремонт

«В связи с образованием дефектов на покрытиях дорожники приступили к ямочному ремонту уже в феврале. Обслуживающие организации инспектируют региональные и межмуниципальные дороги на предмет выявления дефектов покрытия. Все они фиксируются в специальной программе “Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры” (СКПДИ). Благодаря программе можно отследить и проконтролировать ход выполнения ямочного ремонта», — сообщает ведомство.