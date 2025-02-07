В некоторых районах Башкирии дорожники начали ямочный ремонт

Как сообщает управления дорожного хозяйства республики, локальный ремонт покрытий ведётся в Бураевском районе на автодорогах Бураево — Старобалтачево — Куеда, Чишмы — Языково — Чекмагуш в Благоварском район и Толбазы — Семенкино в Аургазинском районе, а также в других направлениях.
«В связи с образованием дефектов на покрытиях дорожники приступили к ямочному ремонту уже в феврале. Обслуживающие организации инспектируют региональные и межмуниципальные дороги на предмет выявления дефектов покрытия. Все они фиксируются в специальной программе “Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры” (СКПДИ). Благодаря программе можно отследить и проконтролировать ход выполнения ямочного ремонта», — сообщает ведомство.
Для устранения дефектов используется холодная асфальтобетонная смесь. С её помощью в первую декаду февраля уже выполнен ямочный ремонт на 750 квадратных метрах. При благоприятной погоде работа в этом направлении будет усилена, отметили в управлении дорожного хозяйства.
Напомним, ямочный ремонт в регионе начался 1 февраля. В частности, дорожники воспользовались тёплой погодой для ремонта некоторых участков дорожного покрытия в Кировском районе Уфы, сообщал ранее «Башинформ».