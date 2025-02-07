В Ростове-на-Дону следующая рабочая неделя начнется с отключения воды

В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с отключения воды. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовводоканала.
С 8 часов утра 11 февраля до 12 часов ночи следующего дня без воды останутся жильцы домов, расположенных в границах ул. Щаденко — ул. Щедрина — ул. Стальского — ул. Алма-Атинской — ул. Камо.
Причиной временных неудобств стало подключение наружных сетей водопровода на улице Щаденко в Первомайском районе города.
Также в этот период без воды останутся жители поселков Янтарного, Олимпийского. Также водоснабжения не будет в школе № 20 и средней образовательной школе поселка Янтарного.
— Причина — переподключение участков к новому пожарному водопроводу, — говорится в сообщении.
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