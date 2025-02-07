Ученые выявили белок, защищающий клетки растений от гибели при разрыве стенок

Последующие эксперименты показали, что белок ATG8 играет ключевую роль в защите клеток от гибели в таких ситуациях, так как блокировка его работы неизбежно приводила к разрыву вакуоли и смерти клеток арабидопсиса и маршанции. Как именно он защищает вакуоли от разрыва, ученые пока не могут точно сказать, однако они предполагают, что давление внутри этих органелл заметно снижается в результате взаимодействий белка ATG8 с их мембранами. Дальнейшие опыты на клетках растений помогут проверить эту гипотезу, подытожили биологи.