МИД отреагировал на информацию о задержании гражданина Беларуси в Испании

Сообщается, что ранее ТАСС со ссылкой на издание El Periodico проинформировал о задержании в Каталонии пяти человек по подозрению в террористической деятельности. Среди задержанных оказались гражданин Беларуси, Колумбии, поданный Испании, а также двое граждан России. Согласно версии следствия, подозреваемыми предпринимались действия, которые направлены «против поддержки правительствами и ассоциациями Украины».