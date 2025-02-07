МИД отреагировал на информацию о задержании гражданина Беларуси в Испании. Подробности сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси, передает БелТА.
«Официальных сообщений о задержании гражданина Беларуси в Испании в наше посольство не поступало», — подчеркнули в ведомстве.
В МИД обратили внимание, что указанную информацию будут проверять. Также говорится, что в случае необходимости дипломаты готовы оказать консульско-правовую помощь.
Сообщается, что ранее ТАСС со ссылкой на издание El Periodico проинформировал о задержании в Каталонии пяти человек по подозрению в террористической деятельности. Среди задержанных оказались гражданин Беларуси, Колумбии, поданный Испании, а также двое граждан России. Согласно версии следствия, подозреваемыми предпринимались действия, которые направлены «против поддержки правительствами и ассоциациями Украины».
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