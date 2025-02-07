В Ростовской области прораба осудили после гибели рабочих

В Ростовской области вынесли приговор прорабу, по вине которого погибли люди. Об этом сообщили в прокуратуре региона 7 февраля.
Согласно опубликованной информации, Азовский городской суд признал виновным прораба по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Трагедия произошла весной прошлого года. В тот день двое рабочих занимались демонтажем конструкций моста через реку Чмутовую. Однако из-за нарушений правил безопасности рабочие упали с высоты и погибли.
В отношении прораба завели дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Суд приговорил мужчину к году и четырем месяцам принудительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.