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В Ростовской области прораба осудили после гибели рабочих

Азовский городской суд вынес приговор прорабу, по вине которого погибли двое рабочих.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области вынесли приговор прорабу, по вине которого погибли люди. Об этом сообщили в прокуратуре региона 7 февраля.

Согласно опубликованной информации, Азовский городской суд признал виновным прораба по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Трагедия произошла весной прошлого года. В тот день двое рабочих занимались демонтажем конструкций моста через реку Чмутовую. Однако из-за нарушений правил безопасности рабочие упали с высоты и погибли.

В отношении прораба завели дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Суд приговорил мужчину к году и четырем месяцам принудительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.