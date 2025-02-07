В ДТП в Белгороде погибли два фельдшера скорой помощи

В Белгороде произошло ДТП: на одной из городских улиц BMW X7, проезжая на красный свет, на скорости более 100 км/ч протаранил в борт машины скорой помощи. На месте погибли две женщины — фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник. О личности водителя кроссовера достоверной информации пока нет: по одним сведениям, это тренер ММА из Мурманской области Рамазан Гаджимурадов, по другим — военный Иса А. На месте аварии в Белгороде образовался стихийный мемориал, люди несут цветы.