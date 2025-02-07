Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сказала, на чем нельзя зацикливаться

Так, во время награждения победителей республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер», которое прошло 7 февраля, спортсменка заявила, что это отличная возможность проявить себя для тех ребят, которые не занимаются биатлоном в специализированных учреждениях. Домрачева надеется на то, что медали и призы смотивируют детей на дальнейшие успехи. Она добавила, что также это память на долгие годы.