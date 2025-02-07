Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сказала, на чем нельзя зацикливаться

Белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева сказала, на чем нельзя зацикливаться, пишет БелТА.
Так, во время награждения победителей республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер», которое прошло 7 февраля, спортсменка заявила, что это отличная возможность проявить себя для тех ребят, которые не занимаются биатлоном в специализированных учреждениях. Домрачева надеется на то, что медали и призы смотивируют детей на дальнейшие успехи. Она добавила, что также это память на долгие годы.
— Понимаю слезы ребят, которым не удалось подняться на пьедестал, но важно не зацикливаться на этом, а продолжать работать для достижения своих целей и становиться сильнее с каждым днем, — подчеркнула именитая белорусская спортсменка.
Ранее мы писали, что легенда биатлона и муж Домрачевой Бьерндален тренируется в Раубичах под Минском.
Кстати, белоруска Арина Соболенко узнала соперниц в Дохе, где она может забрать титул Свентек.
А еще Соболенко сделала неожиданное признание: «Большую часть времени я проигрываю, веду себя как стерва».
Тем временем Овечкин забил «Филадельфии» 879-й гол, а у белоруса Протаса — голевой пас.