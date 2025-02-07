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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сказала, на чем нельзя зацикливаться

Белорусская биатлонистка Домрачева пояснила, на чем не следует зацикливаться.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева сказала, на чем нельзя зацикливаться, пишет БелТА.

Так, во время награждения победителей республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер», которое прошло 7 февраля, спортсменка заявила, что это отличная возможность проявить себя для тех ребят, которые не занимаются биатлоном в специализированных учреждениях. Домрачева надеется на то, что медали и призы смотивируют детей на дальнейшие успехи. Она добавила, что также это память на долгие годы.

— Понимаю слезы ребят, которым не удалось подняться на пьедестал, но важно не зацикливаться на этом, а продолжать работать для достижения своих целей и становиться сильнее с каждым днем, — подчеркнула именитая белорусская спортсменка.

Ранее мы писали, что легенда биатлона и муж Домрачевой Бьерндален тренируется в Раубичах под Минском.

Кстати, белоруска Арина Соболенко узнала соперниц в Дохе, где она может забрать титул Свентек.

А еще Соболенко сделала неожиданное признание: «Большую часть времени я проигрываю, веду себя как стерва».

Тем временем Овечкин забил «Филадельфии» 879-й гол, а у белоруса Протаса — голевой пас.