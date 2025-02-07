Фестиваль «Наука 0+» анонсировал конкурсную программу накануне Дня российской науки

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международный фестиваль Nauka 0+ («Наука 0+») опубликовал конкурсную программу 2025 года для школьников и студентов в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.
«Наука 0+» — один из самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире, который дает молодежи возможность узнать о последних научных достижениях и вдохновиться технологическими открытиями. Он проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего. Минувшей осенью фестиваль прошел, в том числе в Белоруссии, Узбекистане, Казахстане и на Кубе. В 2025 году «Наука 0+» отметит 20-летие.
«В преддверии Дня российской науки международный фестиваль “Наука 0+” объявляет конкурсную программу 2025 года и приглашает школьников, студентов и всех, кто интересуется наукой, принять в них участие», — сообщили в пресс-службе проекта.
В число соревнований 2025 года вошли конкурс «Снимай науку!» для авторов фото и видео, «Мир науки глазами детей» — состязание среди юных художников. Участники конкурса «Ученые будущего» смогут представить свои разработки и получить оценку профессионального жюри. В рамках фестиваля также будет организован конкурс научно-популярной журналистики «Формула слова».
«Конкурсы в рамках фестиваля “Наука 0+” каждый год привлекают большое внимание со стороны самых активных, самых юных, самых талантливых участников программы, которая становится все более интересной и разнообразной. Это один из наиболее системных и ярких форматов фестиваля. С одной стороны, конкурсы укрепляют и развивают фестивальное сообщество во всех регионах России и за ее пределами. С другой — динамично, неизменно креативно представляют нашу главную идею — показывать науку во всех проявлениях, расширять круг ее друзей, делать более близкой и понятной обществу», — отметил проректор МГУ, руководитель дирекции фестиваля Nauka 0+ Леонид Гусев, чьи слова приводятся в сообщении.
О конкурсах.
«Снимай науку!» — самый масштабный конкурс научных видеороликов и фотографий. Он проводится совместно с телеканалом «Наука». Участие в нем могут принять профессионалы и любители. Один из финалистов, которого выбирает телеканал, может получить возможность снять собственную передачу для «Науки». Прием заявок начнется в апреле.
Конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей» проводится совместно с компанией «Союзмультфильм», научно-популярным журналом «Думай», парком «Зарядье» и Зоологическим музеем МГУ и другими подразделениями университета. Каждый партнер предлагает собственную тематическую номинацию. Участником может стать автор рисунка в возрасте от 5 до 17 лет, уточняют организаторы. Подать заявку на конкурс можно с 1 марта.
Конкурс научно-популярной журналистики «Формула слова» проводится для авторов, которые создают увлекательный и достоверный контент о науке для широкой аудитории. К участию приглашаются журналисты, блогеры, писатели, научные коммуникаторы, студенты, школьники и преподаватели, способные правдиво, интересно и доступно рассказать о сложных научных явлениях, исследованиях и открытиях. Генеральным партнером конкурса выступают журналы «Думай» и «Думай кидс». Прием заявок стартует в марте.
Международный конкурс исследовательских работ «Ученые будущего» входит в число крупнейших российских состязаний для школьников, занимающихся исследованиями и инженерными проектами. Работы учащихся 9−11-х классов оценивают преподаватели МГУ им. М. В. Ломоносова, НИЯУ МИФИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и других вузов.
«Конкурс охватывает девять категорий: математика, программирование, физика и астрономия, химия, биология и науки о жизни, геология и науки о Земле, техника и инженерные науки, беспилотные системы, медицина. Авторы лучших работ будут приглашены на очный тур в Москве в октябре 2025 года в МГУ имени М. В. Ломоносова, а победители суперфинала представят свои работы на международных конкурсах», — уточнили в пресс-службе «Наука 0+». Для формирования заявки необходимо загрузить тезисы и минутный видеоролик о своем проекте на сайте фестиваля. На этой же площадке проходит регистрация на другие конкурсы.
ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.