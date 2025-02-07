Фестиваль «Наука 0+» анонсировал конкурсную программу накануне Дня российской науки

«Конкурсы в рамках фестиваля “Наука 0+” каждый год привлекают большое внимание со стороны самых активных, самых юных, самых талантливых участников программы, которая становится все более интересной и разнообразной. Это один из наиболее системных и ярких форматов фестиваля. С одной стороны, конкурсы укрепляют и развивают фестивальное сообщество во всех регионах России и за ее пределами. С другой — динамично, неизменно креативно представляют нашу главную идею — показывать науку во всех проявлениях, расширять круг ее друзей, делать более близкой и понятной обществу», — отметил проректор МГУ, руководитель дирекции фестиваля Nauka 0+ Леонид Гусев, чьи слова приводятся в сообщении.