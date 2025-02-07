В Минске прокуратура оштрафовала 38 руководителей фирм из-за дивидендов

Установлено, что многие из подобных компаний перечисляли дивиденды владельцам из недружественных стран и не сообщали об этом местным властям. В пресс-службе напомнили о том, что белорусское правительство с 24 апреля 2024 года ввело новое правило. Говорится, что организации, которые зарегистрированы в Беларуси, должны сообщать облисполкомам и Мингорисполкому (это зависит от места регистрации) о прибыли или же о дивидендах, которые они выплачивают иностранным собственникам. В указанном случае речь идет о резидентах недружественных стран.