В Минске прокуратура оштрафовала 38 руководителей фирм из-за дивидендов

В Минске прокуратура оштрафовала 38 руководителей ряда фирм. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Минска.
В сообщении говорится, что органами прокуратуры Минска была проведена проверка в отношении юридических лиц, иностранными участниками и собственниками имущества которых являются лица из недружественных стран.
Установлено, что многие из подобных компаний перечисляли дивиденды владельцам из недружественных стран и не сообщали об этом местным властям. В пресс-службе напомнили о том, что белорусское правительство с 24 апреля 2024 года ввело новое правило. Говорится, что организации, которые зарегистрированы в Беларуси, должны сообщать облисполкомам и Мингорисполкому (это зависит от места регистрации) о прибыли или же о дивидендах, которые они выплачивают иностранным собственникам. В указанном случае речь идет о резидентах недружественных стран.
В прокуратуре уточнили, что уведомление следует направить в исполком в течение десяти календарных дней со дня выплаты дивидендов вне зависимости от их суммы. Уточняется, что по постановлениям прокуроров Минска 38 должностных лиц субъектов хозяйствования были привлечены к ответственности по статье 24.58 Кодекса об административных правонарушениях за ненадлежащую организацию деятельности предприятия. По указанной статье предусмотрены штрафы от 10 до 200 базовых величин, или от 4200 до 8,4 тысячи рублей (по состоянию на 7 февраля 2025 года).
Также говорится, что прокуроры вынесли минским руководителям 34 субъектов хозяйствования предписания, в которых потребовали принять меры, связанные с должным уведомлением Мингорисполкома о произведенных выплатах дивидендов иностранным участникам из недружественных стран.
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