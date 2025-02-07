В Башкирии похоронили погибшего на СВО мобилизованного рамщика пилорамы

В Белорецком районе в селе Буганак в последний путь проводили участника СВО 45-летнего Талгата Хайретдинова. О гибели бойца сообщили в районной администрации.
Известно, что до службы в зоне проведения спецоперации сельчанин работал рамщиком на пилораме. В 2022 в рамках частичной мобилизации был призван в ряды российской армии, где служил в мотострелковом отряде.
Стрелок дважды был серьезно ранен в ходе боев, но каждый раз возвращался обратно на службу. За проявленное мужество и героизм Талгат Таштимерович был награжден медалью Министерства Обороны Российской Федерации «За воинскую доблесть» и медалью Суворова.
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