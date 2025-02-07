Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии похоронили погибшего на СВО мобилизованного рамщика пилорамы

Мужчина погиб в ходе боев.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе в селе Буганак в последний путь проводили участника СВО 45-летнего Талгата Хайретдинова. О гибели бойца сообщили в районной администрации.

Известно, что до службы в зоне проведения спецоперации сельчанин работал рамщиком на пилораме. В 2022 в рамках частичной мобилизации был призван в ряды российской армии, где служил в мотострелковом отряде.

Стрелок дважды был серьезно ранен в ходе боев, но каждый раз возвращался обратно на службу. За проявленное мужество и героизм Талгат Таштимерович был награжден медалью Министерства Обороны Российской Федерации «За воинскую доблесть» и медалью Суворова.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.