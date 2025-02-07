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Вдвое ниже нормы: Крыму пообещали холодные выходные

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости Крым. Заключительные дни недели в Крыму будут холодными, и даже очень: температура опустится вдвое ниже нормы, погода будет неустойчивой. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +12° 6 м/с 38% 760 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

По его словам, синоптическую ситуацию в Крыму по-прежнему определяет тыловая часть циклона, или циклоническая депрессия, которая время от времени будет подбрасывать локальные заряды снега с вкраплениями мозаичного ледяного дождя.

Как и в предыдущие дни, пронизывающий ветер местами может достигать 10 −13 м/с.

«В субботу чуть посложнее. В воскресенье ситуация несколько выровняется. Но все равно оставляем вероятность локального снега», — отметил Тишковец.

Ожидаемая температура ночью на выходных в Симферополе −3… −6. По Крыму разброс составит −1…-6, а на побережье будет около нуля. Днем в лучшем случае можно ждать 0… −3, добавил синоптик.

«И это очень холодно. Я напомню, что ночная норма для Симферополя — это где-то −2…-3. А днем должно быть как минимум +5,5 градусов», — сказал Тишковец.

Ранее эксперт заявил, что в Симферополе выпало рекордное для 7 февраля количество снега. Таких снегопадов, как за последние сутки, не было 15 лет, сказал эксперт.

Накануне Тишковец предупредил, что Крым попал в область циклонической депрессии и на полуостров обрушатся ледяные дожди.

Напомним, в необычайно теплом январе в Крыму фиксировались рекордные температурные показатели. В частности, Симферополь к концу первого месяца года побил рекорд 125-летней давности.