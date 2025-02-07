Вдвое ниже нормы: Крыму пообещали холодные выходные

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости Крым. Заключительные дни недели в Крыму будут холодными, и даже очень: температура опустится вдвое ниже нормы, погода будет неустойчивой. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.