В магазинах электроники России поступил в продажу обновленный HONOR MagicBook X16

Новая модель MagicBook оснащена множеством полезных инструментов для работы. Так, у нее есть функция безопасной проводной проекции, которая позволяет контролировать, какие окна будут отображаться на подключенном внешнем мониторе — например, во время демонстрации презентации. Стоит только подключить устройство через кабель HDMI, и оно сразу предложит вам выбрать окна или экраны для отображения. Еще больше возможностей для передачи контента открывается в режиме «Мультиэкран», который можно активировать между устройствами HONOR. Например, подключив ноутбук к смартфону HONOR, можно управлять аудио- и видеозвонками на обоих устройствах, а также открывать до трех окон приложений со своего смартфона на экране ноутбука. Это позволяет оптимизировать рабочий процесс.