Бывшую ростовскую активистку Анастасию Шевченко внесли в список иноагентов

Так, Анастасия Шевченко принимала участие в различных информационных площадках для иностранных СМИ. Также в сообщении минюста РФ указывают на распространение ею фейков о работе органов публичной власти России, во взаимодействии с организациями, которые включены в перечень нежелательных иностранных и международных организаций на территории страны.