Бывшую ростовскую активистку Анастасию Шевченко внесли в список иноагентов

Бывшая ростовская активистка Анастасия Шевченко попала в список иноагентов. Соответствующая информация появилась на сайте министерства юстиции Российской Федерации.
Так, Анастасия Шевченко принимала участие в различных информационных площадках для иностранных СМИ. Также в сообщении минюста РФ указывают на распространение ею фейков о работе органов публичной власти России, во взаимодействии с организациями, которые включены в перечень нежелательных иностранных и международных организаций на территории страны.
Напомним, что иноагент — это лицо или организация, которая получает финансирование из-за рубежа и принимает участие в политической деятельности на территории Российской Федерации. Иноагнетам запрещено заниматься просветительской деятельностью, быть педагогом в государственных и муниципальных образовательных организациях. Также нельзя организовывать публичные мероприятия, производить информационную продукцию для несовершеннолетних.