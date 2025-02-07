Министр транспорта Ростовской области предупредила о мошенниках

Аферисты звонят дончанам от имени главы минтранса Ростовской области. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети министр транспорта Дона Алена Беликова.
Мошенники звонят дончанам не только с помощью мессенджера, но и на личные номера.
— Это мошенники. Никаких звонков гражданам с личных телефонов сотрудники министерства транспорта не совершают, — предупредила министр транспорта региона.
Жителей Ростовской области просят быть внимательнее и не отвечать на подозрительные сообщения и звонки. Всю информацию необходимо проверять.