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Министр транспорта Ростовской области предупредила о мошенниках

Мошенники звонят дончанам от имени главы минтранса Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты звонят дончанам от имени главы минтранса Ростовской области. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети министр транспорта Дона Алена Беликова.

Мошенники звонят дончанам не только с помощью мессенджера, но и на личные номера.

— Это мошенники. Никаких звонков гражданам с личных телефонов сотрудники министерства транспорта не совершают, — предупредила министр транспорта региона.

Жителей Ростовской области просят быть внимательнее и не отвечать на подозрительные сообщения и звонки. Всю информацию необходимо проверять.