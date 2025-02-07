Мальчика, пересекшего границу с Финляндией, доставили в Петербург

Портал 47news сообщает, что мальчику 13 лет, он родом из Донецка, откуда в 2022 году семья переехала в Самарскую область. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что после этого он вместе с родителями получил гражданство РФ по упрощенной процедуре. Однако на новом месте семья не засиделась: получив новые паспорта, они отправились в Белоруссию, оттуда по старым украинским документам выехали в Польшу, а затем в Финляндию, где получили статус беженцев и осели в одном из приграничных в Россией районов. Финского гражданства ни у мальчика, ни у его родителей нет.