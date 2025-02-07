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В Бордо обнаружили девять саркофагов возрастом около 1,3 тыс. лет

Как сообщает газета Le Figaro, археологи также нашли около 20 захоронений XI-XVII веков.

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Французские археологи обнаружили в центре Бордо захоронения, датированные V-VIII веками. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, «саркофаги эпохи Меровингов» были найдены в ходе подготовки к озеленению одной из площадей города. Находки не стали неожиданностью для археологов, так как работы проходили в районе церкви Сен-Круа, где располагалось древнее кладбище.

Ученым также удалось обнаружить около 20 захоронений, относящихся к более поздним эпохам (XI-XVII вв.).