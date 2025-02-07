Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр образования Иванец сказал о введении письменного предупреждения для работающих с детьми педагогов в Беларуси

Письменное предупреждение для работающих с детьми педагогов вводится в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал о введении письменного предупреждения для работающих с детьми педагогов в Беларуси. Об этом, пишет БелТА, глава Минобразования заявил, говоря о новшествах законопроекта «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей».

В частности, новации проекта закона касаются на недопущения противоправных и преступных действий против детей, Прежде всего речь идет о половой неприкосновенности.

— В этой связи вносится корректировка соответствующей статьи, которая предусматривает письменное предупреждение педагогических и иных работников, которые будут непосредственно работать с детьми, о нормах законодательства о половой неприкосновенности, правовых последствиях и наказании за эти преступления, а также разъяснение этих норм иным работникам, которые также имеют контакт с детьми, — подчеркнул Иванец.

Тем временем белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сказала, на чем нельзя зацикливаться.

А расписание популярных автобусов и троллейбусов существенно изменится в Минске с 8 февраля 2025 года.

Еще белорусская актриса Анастасия Красовская из «Слова пацана» высказалась о том, выйдет ли второй сезон сериала.