Министр образования Иванец сказал о введении письменного предупреждения для работающих с детьми педагогов в Беларуси

— В этой связи вносится корректировка соответствующей статьи, которая предусматривает письменное предупреждение педагогических и иных работников, которые будут непосредственно работать с детьми, о нормах законодательства о половой неприкосновенности, правовых последствиях и наказании за эти преступления, а также разъяснение этих норм иным работникам, которые также имеют контакт с детьми, — подчеркнул Иванец.