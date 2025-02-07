Министр образования Иванец сказал о введении письменного предупреждения для работающих с детьми педагогов в Беларуси

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал о введении письменного предупреждения для работающих с детьми педагогов в Беларуси. Об этом, пишет БелТА, глава Минобразования заявил, говоря о новшествах законопроекта «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей».
В частности, новации проекта закона касаются на недопущения противоправных и преступных действий против детей, Прежде всего речь идет о половой неприкосновенности.
— В этой связи вносится корректировка соответствующей статьи, которая предусматривает письменное предупреждение педагогических и иных работников, которые будут непосредственно работать с детьми, о нормах законодательства о половой неприкосновенности, правовых последствиях и наказании за эти преступления, а также разъяснение этих норм иным работникам, которые также имеют контакт с детьми, — подчеркнул Иванец.
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