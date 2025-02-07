Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернышенко: приборная база российской науки обновлена на 60%

Создается современная инфраструктура для прорывных исследований, в том числе класса мегасайенс, заявил заместитель председателя правительства.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Приборная база российских научных институтов обновлена на 60%, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом, как сообщили в пресс-службе вице-премьера, он говорил в поздравлении россиянам с Днем российской науки, который отмечается 8 февраля.

«Уже на 60% обновлена приборная база научно-исследовательских организаций. Создается современная инфраструктура для прорывных исследований, в том числе класса мегасайенс. В прошлом году была запущена часть крупного научного объекта — источника синхротронного излучения “СКИФ”, мировых аналогов у него нет. Открыты более 900 лабораторий для молодых исследователей», — рассказал Чернышенко в видеообращении к россиянам.

Год назад, 8 февраля 2024 года, Чернышенко отмечал, что приборная база ведущих научных организаций России обновлена на 50% благодаря национальному проекту «Наука и университеты», начатому в 2018 году.

Вице-премьер напомнил, что Россия входит в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок и заняла 5-е место в мире по числу людей, занимающихся исследованиями и разработками. Почти каждый второй ученый в РФ моложе 40 лет.

Чернышенко поблагодарил ученых за верность науке, которая стала для них не только профессиональным выбором, но и настоящим призванием и делом всей жизни. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо России и всего человечества.