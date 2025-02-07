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Министр образования Иванец сказал о запрете педдеятельности для совершивших наркотические и экстремистские преступления

Иванец сказал о запрете на педагогическую деятельность после ряда преступлений.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал о запрете на педагогическую деятельность для ряда категорий белорусов, совершавших преступления. Об этом пишет БелТА.

Руководитель Минобразования рассказал журналистам о новшествах законопроекта «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей». Среди прочего он отметил предлагаемый в документе запрет на осуществление педагогической деятельности. Он коснется людей, которые совершали преступления по распространению наркотиков и психотропов. Еще в списке граждане, привлекавшиеся к уголовной ответственности за экстремизм в том или ином виде.

— Педагог ответственен за воспитание подрастающего поколения и в первую очередь своим примером должен показывать, каким должен быть молодой человек, — прокомментировал предлагаемые новации Андрей Иванец.

Также министр образования Иванец сказал о введении письменного предупреждения для работающих с детьми педагогов в Беларуси.

Тем временем белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сказала, на чем нельзя зацикливаться.

А расписание популярных автобусов и троллейбусов существенно изменится в Минске с 8 февраля 2025 года.