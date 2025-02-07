Министр образования Иванец сказал о запрете педдеятельности для совершивших наркотические и экстремистские преступления

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал о запрете на педагогическую деятельность для ряда категорий белорусов, совершавших преступления. Об этом пишет БелТА.
Руководитель Минобразования рассказал журналистам о новшествах законопроекта «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей». Среди прочего он отметил предлагаемый в документе запрет на осуществление педагогической деятельности. Он коснется людей, которые совершали преступления по распространению наркотиков и психотропов. Еще в списке граждане, привлекавшиеся к уголовной ответственности за экстремизм в том или ином виде.
— Педагог ответственен за воспитание подрастающего поколения и в первую очередь своим примером должен показывать, каким должен быть молодой человек, — прокомментировал предлагаемые новации Андрей Иванец.
Также министр образования Иванец сказал о введении письменного предупреждения для работающих с детьми педагогов в Беларуси.
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