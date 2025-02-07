Министр образования Иванец сказал о запрете педдеятельности для совершивших наркотические и экстремистские преступления

Руководитель Минобразования рассказал журналистам о новшествах законопроекта «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей». Среди прочего он отметил предлагаемый в документе запрет на осуществление педагогической деятельности. Он коснется людей, которые совершали преступления по распространению наркотиков и психотропов. Еще в списке граждане, привлекавшиеся к уголовной ответственности за экстремизм в том или ином виде.