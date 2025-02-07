Министр образования сказал, что в Беларуси введут психологическое собеседование для работающих с детьми

Министр сказал, что психологическое собеседование необходимо, чтобы работодатель в учреждениях образования, культуры, физкультуры и спорта (всех тех, где есть сотрудники, непосредственно контактирующие с детьми) «был уверен в том, что данные работники в полной мере осознают степень ответственности при работе с детьми».