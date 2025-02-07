Министр образования сказал, что в Беларуси введут психологическое собеседование для работающих с детьми

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал, что в Беларуси введут психологическое собеседование для работающих с детьми. Об этом пишет БелТА.
В частности, Андрей Иванец заявил:
— Будет проводиться психологическое собеседование с лицами, которые будут допускаться к работе с детьми. Порядок проведения данной процедуры будет определяться постановлением Совета министров.
По словам министра образования, займется процедурой межведомственная рабочая группа. В нее войдут медработники и педагоги-психологи. Кроме того, Андрей Иванец сказал, кого указанное собеседование затронет прежде всего:
— Мы полагаем, что эта норма должна коснуться в первую очередь тех лиц, которые будут приниматься на работу.
Министр сказал, что психологическое собеседование необходимо, чтобы работодатель в учреждениях образования, культуры, физкультуры и спорта (всех тех, где есть сотрудники, непосредственно контактирующие с детьми) «был уверен в том, что данные работники в полной мере осознают степень ответственности при работе с детьми».
Также министр образования Иванец сказал о введении письменного предупреждения для работающих с детьми педагогов в Беларуси. А еще о запрете педдеятельности для совершивших наркотические и экстремистские преступления.
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