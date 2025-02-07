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В Ростовском зоопарке поделились забавным видео с медведицей Кометой

Сотрудники Ростовского зоопарка поделились кадрами, как медведица Комета чистит шубу.

Источник: Комсомольская правда

Зоопарк Ростова поделился видео, где медведица Комета чистит шубу. Видео опубликовали сотрудники Зоосада на официальной странице в социальной сети.

На кадрах видно, как медведица с удовольствием чистит свою шубку. Ведь гостей зоопарка нужно встречать при полном параде. Сотрудники зоопарка шуточно сравнили этот забавный процесс с тем, как бабушка очищает старый ковер от пыли.

— Кроме обновленного бассейна и росписи стен, теперь и снега привалило столько, что вольер по-настоящему стал похож на северные просторы, — поделились в пресс-службе зоопарка.