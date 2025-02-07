В Ростовском зоопарке поделились забавным видео с медведицей Кометой

На кадрах видно, как медведица с удовольствием чистит свою шубку. Ведь гостей зоопарка нужно встречать при полном параде. Сотрудники зоопарка шуточно сравнили этот забавный процесс с тем, как бабушка очищает старый ковер от пыли.