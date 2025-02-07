Министр образования Беларуси рассказал об удаленном родительском контроле доступа детей в интернет

Министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал о новых мерах удаленного контроля доступа детей в интернет, пишет БелТА.
Поясняя нормы законопроекта «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей» в парламенте, Иванец отметил работу Министерства образования с мобильными операторами и Минсвязи и информатизации для полноценного использования родителями программ типа «Родительский контроль».
— Которые направлены на удаленный контроль доступа детей к той или иной информации, тем или иным интернет-ресурсам, — пояснил министр.
Иванец назвал еще один резон удаленного контроля за действиями ребенка в сети, за тем, какой контент он изучает.
— Видим большое количество вовлечения детей в противоправную преступную деятельность через интернет. И для родителей это потом тоже серьезный удар.
Также министр образования Иванец сказал о введении письменного предупреждения для работающих с детьми педагогов в Беларуси. А еще о запрете педдеятельности для совершивших наркотические и экстремистские преступления и о введении психологического собеседования для работающих с детьми.