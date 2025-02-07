В Таганроге пенсионеру не учли восемь лет работы

В Таганроге пенсионер добился перерасчета выплат после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Согласно опубликованной информации, пенсионер обратился в соцфонд для назначения пенсии по старости. Однако мужчине отказали. В трудовой стаж необоснованно не включены больше восьми лет работы. Сотрудники учреждения не приняли во внимание представленные подтверждающие документы. Прокуратура организовала проверку и защитила права пенсионера в судебном порядке.
— Судом исковые требования удовлетворены. Пенсия назначена, произведен перерасчет на сумму свыше 90 тыс. рублей, — говорится в сообщении ведомства.