В Таганроге пенсионеру не учли восемь лет работы

Согласно опубликованной информации, пенсионер обратился в соцфонд для назначения пенсии по старости. Однако мужчине отказали. В трудовой стаж необоснованно не включены больше восьми лет работы. Сотрудники учреждения не приняли во внимание представленные подтверждающие документы. Прокуратура организовала проверку и защитила права пенсионера в судебном порядке.