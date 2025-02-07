Число поданных в Роспатент от Мордовии заявок выросло на 90% в 2024 году

Как отметил глава Мордовии Артем Здунов, «это говорит о востребованности научных исследований». По словам Здунова, в настоящее время Мордовия занимает второе место в России по показателю удельного веса инновационных товаров, работ и услуг. «Мы всерьез занялись регистрацией изобретений, это позволит в дальнейшем капитализировать эти исследования. Третий в стране филиал Федерального института промышленной собственности находится в Саранске», — подчеркнул Здунов.