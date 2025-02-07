Число поданных в Роспатент от Мордовии заявок выросло на 90% в 2024 году

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Число заявок, направленных в Роспатент от Мордовии, выросло на 90% по сравнению с показателями 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам торжественного мероприятия, посвященного Дню российской науки.
«Количество заявок, поданных в Роспатент от Мордовии, за год увеличилось на 90%. Также выросли количество полученных патентов и коэффициент изобретательской активности. В восемь раз увеличилось количество случаев распоряжения исключительными правами на интеллектуальную собственность», — говорится в сообщении.
Как отметил глава Мордовии Артем Здунов, «это говорит о востребованности научных исследований». По словам Здунова, в настоящее время Мордовия занимает второе место в России по показателю удельного веса инновационных товаров, работ и услуг. «Мы всерьез занялись регистрацией изобретений, это позволит в дальнейшем капитализировать эти исследования. Третий в стране филиал Федерального института промышленной собственности находится в Саранске», — подчеркнул Здунов.
Он также обратил внимание на новое для региона направление — биотехнологии. В Саранске открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины, работа которого направлена на обеспечение лекарственной безопасности страны.