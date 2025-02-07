Министр образования Беларуси Иванец высказался о Хаги Ваги и об игрушках, которые демонстрируют «интимные части человека»

Еще министр образования рассказал о новых мерах удаленного контроля доступа детей в интернет. Также Иванец сказал о введении письменного предупреждения для работающих с детьми педагогов в Беларуси. А еще о запрете педдеятельности для совершивших наркотические и экстремистские преступления и о введении психологического собеседования для работающих с детьми.