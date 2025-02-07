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Министр образования Беларуси Иванец высказался о Хаги Ваги и об игрушках, которые демонстрируют «интимные части человека»

Иванец высказался об игрушках, которые демонстрируют «интимные части человека».

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Беларуси Андрей Иванец высказался об игрушках, «которые открыто демонстрируют соответствующие интимные части человека». Об этом, пишет БелТА, глава Минобразования заявил, говоря о новшествах законопроекта «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей», принятом в первом чтении на заседании Палаты представителей Беларуси 7 февраля.

Андрей Иванец заострил внимание на свободно продающихся игрушках, не предназначенных для детей.

— Одним из ярких примеров является игрушка Хаги Ваги, которая фактически проповедует насилие, искаженное представление о куклах, игрушке, ребенке. И она, безусловно, наносит вред психологическому здоровью детей, — отметил министр.

Такое глава Минобразования высказался об игрушках, «которые открыто демонстрируют соответствующие интимные части человека».

— И это тоже должно иметь соответствующий возрастной гриф ограничений, — подчеркнул Андрей Иванец.

Еще министр образования рассказал о новых мерах удаленного контроля доступа детей в интернет. Также Иванец сказал о введении письменного предупреждения для работающих с детьми педагогов в Беларуси. А еще о запрете педдеятельности для совершивших наркотические и экстремистские преступления и о введении психологического собеседования для работающих с детьми.