Хинштейн заявил об острой проблеме оттока кадров из Курской области

«Одна из острейших проблем сегодня — отток кадров. Около трети выпускников школ уезжают из региона, при этом подавляющее большинство — ребята с высокими показателями на госэкзаменах. Одной из мер, чтобы исправить эту ситуацию, может стать целевой прием. В прошлом году Курской области было выделено более 1,2 тысячи целевых мест, но зачислено по итогу чуть более 500 человек. При этом регион занимает хорошую строчку по стране по наполняемости целевых мест. Тем не менее, в рамках области этот показатель нужно увеличивать», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.